В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей в Сургуте и ранил восемь человек, сообщает СК России.

Инцидент произошел в центре города около 11.20 по местному времени (9.20 мск). На место сразу прибыли полицейские и ликвидировали нападавшего. Как заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина оказал сопротивление при задержании, в результате сотрудникам полиции пришлось открыть огонь на поражение.

Все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По данным правительства Югры, два человека находятся в тяжелом состоянии, пять — в состоянии средней степени тяжести.

О случившемся доложено губернатору региона Наталье Комаровой.

Следователи и криминалисты регионального управления СК работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".