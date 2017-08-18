Московский ТЦ "Водный" возобновил работу после эвакуации

МОСКВА, 18 авг — РИА Недвижимость. Торгово-офисный "Водный" на севере Москвы возобновил работу после эвакуации, сообщили РИА Недвижимость в управляющей компании объекта.

Ранее в торговую часть "Водного" поступил анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. Для проверки здания выезжали сотрудники полиции, пожарные и кинологи.

По словам собеседника агентства, информация о бомбе не подтвердилась.

"В настоящее время в здание запускают сотрудников и арендаторов, минут через 15 оно откроется для посетителей", — сказал он.