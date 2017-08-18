Посетителей московского ТЦ "Водный" эвакуировали из-за сообщения о бомбе

МОСКВА, 18 авг — РИА Недвижимость. Посетителей и сотрудников торгово-офисного центра "Водный" на севере Москвы эвакуировали в пятницу из-за анонимного звонка о бомбе, сообщили РИА Недвижимость в управляющей офисной частью объекта компании JLL.

"Поступил анонимный звонок о бомбе, после чего началась эвакуация", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на месте сейчас находятся полиция, пожарные, здание проверяется кинологами.

Он уточнил, что звонок поступил в торговую часть, и основные мероприятия службы проводят в ней, при этом офисная часть также эвакуирована.

ТЦ "Водный" в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На место прибыли сотрудники полиции и кинологиhttps://t.co/whYbOSCkRo pic.twitter.com/ppLPf2aFg0 — #говоритмосква (@govoritmsk) 18 августа 2017 г.

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