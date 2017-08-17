С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Куйбышевский районный суд Петербурга в четверг отложил на 28 августа начало рассмотрения дела директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, обвиняемого в хищениях средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия России, сообщил РИА Новости источник в суде.

Сергеев полностью признал вину в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Дело рассматривается в особом порядке. Предыдущее заседание было отложено в связи с неожиданной госпитализацией адвоката.

"Судебное заседание отложено на 28 августа в связи со вступлением в дело нового адвоката", — сказал собеседник агентства.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий "Балтстроя" Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава государственной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Борис Цагараев и руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и "Балтстроя" Владимир Сванбек.

В ноябре 2016 года стало известно, что все задержанные признали вину в инкриминируемых преступлениях.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.