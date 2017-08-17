"Яблоко" заявило о нападении на главу Всеволжского отделения партии

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. "Яблоко" заявило, что глава Всеволжского регионального отделения партии Наталья Надлер пострадала в результате бытового конфликта.

"Сегодня стало известно о том, что 10 августа было совершено нападение на председателя местного отделения партии "Яблоко" в городе Всеволожске (Ленинградская область) Наталью Надлер", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

По данным "Яблока", Надлер сделала замечание мужчине, "который развел на соседнем с ее коттеджем участке костер из рубероида и покрышек, после чего он взял металлический лист и полоснул им по лицу пострадавшей".

В связи с произошедшим федеральное руководство "Яблока" направило обращения в МВД и Генпрокуратуру с требованием найти и наказать нападавшего. Партия также утверждает, что полицейские до сих пор не опросили Надлер и не задержали виновного, сообщает пресс-служба партии.

РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.