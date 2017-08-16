Суд арестовал замгендиректора Специального лётного отряда "Россия"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Специального лётного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами президента РФ Андрея Тюрина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Тюрина меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, срок ареста установлен до 13 сентября, ему предъявлено обвинение по статье 159 (мошенничество).

Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.