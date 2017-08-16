Суд арестовал замгендиректора Специального лётного отряда "Россия"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Специального лётного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами президента РФ Андрея Тюрина по обвинению в мошенничестве, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.
По ее словам, срок ареста установлен до 13 сентября, ему предъявлено обвинение по статье 159 (мошенничество).
Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.