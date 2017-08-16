Под Иркутском медведь откусил руку кормящему его пьяному мужчине

ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Неподалеку от Иркутска медведь, который содержался в придорожном кафе, откусил пьяному мужчине руку, когда тот пытался покормить зверя сгущенкой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

"15 августа в дежурную часть полиции поступило сообщение о срочной госпитализации 42-летнего мужчины с частичной травматической ампутацией правой руки. Пострадавший в состоянии алкогольного опьянения пытался покормить медведя и едва не поплатился жизнью", — сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, на территории кафе в клетке содержатся три взрослых медведя. Местный житель решил угостить хищников сгущенкой, перелез через ограждение и просунул руку с банкой лакомства в клетку. Один из медведей вместе с угощением откусил половину правой руки. На помощь пострадавшему подоспел один из сотрудников кафе. Он отогнал зверя, несколько раз ударив его по морде лопатой, после чего оттащил пострадавшего от клетки. К месту происшествия была вызвана бригада медиков, которая доставила мужчину в больницу.

По данному факту полицией проводится проверка.