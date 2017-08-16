Минкультуры опровергло информацию об обысках в здании ведомства

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Министерство культуры РФ опровергло сообщения о том, что в здании ведомства якобы проводятся обыски. Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, сотрудники следственного комитета действительно приходили в министерство, однако постановление на обыск не выносилось.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник в департаменте инвестиций и имущества Минкультуры прошли обыски по делу о мошенничестве вокруг омского музея Врубеля.

"В связи с появившимися сообщениями о проведении в стенах Министерства культуры РФ обысков сообщаем, что данная информация действительности не соответствует. 15 августа сотрудники Следственного комитета России действительно посетили кабинет исполняющего обязанности директора Департамента инвестиций и имущества Максима Кононова в здании Минкультуры России по адресу Леонтьевский переулок, д. 7, однако постановление на обыск не выносилось. Соответственно, обыск представителями СК не проводился, при этом по просьбе правоохранительных органов сотрудники министерства оказали следствию необходимое содействие", — говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, данные следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц правительства Омской области, возбужденного из-за недобросовестных действий по контракту на реконструкцию здания страхового товарищества "Саламандра" на Музейной улице в Омске.

"Контракт был заключен в 2015 году, при этом заказчиком выступала Омская область. Министерством культуры РФ была предоставлена лишь часть средств на упомянутые работы. Представители Минкультуры России не находятся под подозрением и фигурантами этого уголовного дела не являются", — подчеркивается в материале.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент исполняющий обязанности директора департамента инвестиций и имущества Максим Кононов находится на рабочем месте, претензий к нему у СК нет.

"Кроме того, господин Кононов никогда не имел отношения к строительному бизнесу, а растиражированный в ряде СМИ доход в 51 миллион рублей по итогам 2015 года был получен за счет продажи принадлежавшей ему недвижимости, что зафиксировано в поданной им декларации о доходах", — заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о планах открыть в доме страхового товарищества "Саламандра" омский филиал в рамках проекта "Большой Эрмитаж".