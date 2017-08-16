В Москве машина наехала на годовалого ребенка

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Мальчик 2016 года рождения госпитализирован после наезда машины во дворе дома на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, 14 августа во дворе дома на улице Юных Ленинцев водитель автомобиля марки Skoda следовал задним ходом и наехал на мужчину, который катался во дворе дома на самокате с ребенком.

"В результате ДТП ребенок 2016 года рождения получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.