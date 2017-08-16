Глава Кабардино-Балкарии назвал главную задачу после схода селя в Тырныаузе

ТЫРНЫАУЗ (Кабардино-Балкария), 16 авг — РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назвал скорейшую очистку селепропускного лотка главной задачей для властей Эльбрусского района после схода селя в Тырныаузе.

"Задача номер один — в максимально сжатые сроки очистить селепропускной лоток, который, по большому счету, спас город и выдержал этот сель", — сказал Коков на совещании в Тырныаузе.

По его словам, высота селепропускного лотка составляет семь метров, из них пять в настоящее время заполнены селевыми отложениями.

"Необходимо срочно мобилизовать все силы и средства, имеющиеся резервы, чтобы очистить лоток, как только это станет возможным с технической точки зрения", — добавил глава Кабардино-Балкарии.

Во вторник вечером из-за схода селя, вызванного таянием ледников, были эвакуированы более 400 жителей Тырныауза, в среду они вернулись в свои квартиры.