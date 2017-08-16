США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

"Требовал сам": "Роснефть" ответила на обвинения Улюкаева в провокации

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (287)
13:0816.08.2017
01491925
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Роснефть" не будет комментировать заявления в суде экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, рассчитывает, что суд разберется во всех деталях дела, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Суду представлены исчерпывающие материалы, которые позволяют доказать факт преступления, но с учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты. При этом факт остается фактом: Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами. Что еще можно по этому поводу добавить?" – сказал Леонтьев.

Версия следствия

В среду Замосковрецкий суд Москвы начал рассмотрение по существу дела против экс-министра.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прокурор: Улюкаев угрожал Сечину отрицательными отзывами по сделкам
Как заявил в суде прокурор, в октябре 2016 года на саммите стран БРИКС Улюкаев потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов "в качестве благодарности" за положительное заключение на сделку по покупке акций "Башнефти". При этом министр угрожал в случае отказа помешать действиям "Роснефти" по иным сделкам.

Прокурор пояснил, что после возвращения из служебной командировки Сечин обратился в ФСБ, чтобы пресечь преступные действия Улюкаева. Сотрудники ведомства привлекли бизнесмена к участию в оперативно-разыскных мероприятиях.

14 ноября 2016 года Улюкаев в телефонном разговоре с Сечиным подтвердил намерение получить взятку и согласился в тот же день приехать в офис компании. Там он получил два миллиона долларов лично от Сечина, после чего его задержали.

Версия Улюкаева

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев после заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Улюкаев обвинил Сечина в даче ложных показаний по делу о взятке
Сам экс-министр в суде вину не признал. Он заявил, что ФСБ устроила в отношении него провокацию взятки на основании ложных показаний главы "Роснефти" Игоря Сечина. По словам Улюкаева, в офис "Роснефти", где произошел эпизод с передачей денег, его пригласил лично Сечин, "уговорил приехать".

Бывший министр также выступил за максимальную открытость судебного процесса и попросил разрешить СМИ вести видеозапись заседания. Как отметил корреспондент РИА Новости, Улюкаев в суде держался бодро, шутил и отвечал на вопросы журналистов. В частности, он сообщил, что с момента задержания не общался с президентом России.

Рассмотрение отложено

Здание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мосгорсуд проверит законность продления домашнего ареста Улюкаеву
Защита просила вернуть дело в прокуратуру, указывая, что оглашенное обвинительное заключение имеет существенные противоречия с предъявленным обвинением. Гособвинители, в свою очередь, заявили, что не меняли сути обвинения и огласили лишь его часть.

Суд отказался вернуть дело в прокуратуру отложил его рассмотрение до 1 сентября.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена