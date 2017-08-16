"Требовал сам": "Роснефть" ответила на обвинения Улюкаева в провокации

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Роснефть" не будет комментировать заявления в суде экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, рассчитывает, что суд разберется во всех деталях дела, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
"Суду представлены исчерпывающие материалы, которые позволяют доказать факт преступления, но с учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты. При этом факт остается фактом: Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами. Что еще можно по этому поводу добавить?" – сказал Леонтьев.
Версия следствия
В среду Замосковрецкий суд Москвы начал рассмотрение по существу дела против экс-министра.
Прокурор пояснил, что после возвращения из служебной командировки Сечин обратился в ФСБ, чтобы пресечь преступные действия Улюкаева. Сотрудники ведомства привлекли бизнесмена к участию в оперативно-разыскных мероприятиях.
14 ноября 2016 года Улюкаев в телефонном разговоре с Сечиным подтвердил намерение получить взятку и согласился в тот же день приехать в офис компании. Там он получил два миллиона долларов лично от Сечина, после чего его задержали.
Версия Улюкаева
Бывший министр также выступил за максимальную открытость судебного процесса и попросил разрешить СМИ вести видеозапись заседания. Как отметил корреспондент РИА Новости, Улюкаев в суде держался бодро, шутил и отвечал на вопросы журналистов. В частности, он сообщил, что с момента задержания не общался с президентом России.
Рассмотрение отложено
Суд отказался вернуть дело в прокуратуру отложил его рассмотрение до 1 сентября.
Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.