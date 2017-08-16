"Требовал сам": "Роснефть" ответила на обвинения Улюкаева в провокации

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. "Роснефть" не будет комментировать заявления в суде экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, рассчитывает, что суд разберется во всех деталях дела, заявил РИА Новости пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Суду представлены исчерпывающие материалы, которые позволяют доказать факт преступления, но с учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты. При этом факт остается фактом: Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами. Что еще можно по этому поводу добавить?" – сказал Леонтьев.

Версия следствия

В среду Замосковрецкий суд Москвы начал рассмотрение по существу дела против экс-министра.

Прокурор пояснил, что после возвращения из служебной командировки Сечин обратился в ФСБ, чтобы пресечь преступные действия Улюкаева. Сотрудники ведомства привлекли бизнесмена к участию в оперативно-разыскных мероприятиях.

Как заявил в суде прокурор, в октябре 2016 года на саммите стран БРИКС Улюкаев потребовал от главы "Роснефти" Игоря Сечина взятку в два миллиона долларов "в качестве благодарности" за положительное заключение на сделку по покупке акций "Башнефти". При этом министр угрожал в случае отказа помешать действиям "Роснефти" по иным сделкам.

14 ноября 2016 года Улюкаев в телефонном разговоре с Сечиным подтвердил намерение получить взятку и согласился в тот же день приехать в офис компании. Там он получил два миллиона долларов лично от Сечина, после чего его задержали.

Версия Улюкаева

Сам экс-министр в суде вину не признал. Он заявил , что ФСБ устроила в отношении него провокацию взятки на основании ложных показаний главы "Роснефти" Игоря Сечина. По словам Улюкаева, в офис "Роснефти", где произошел эпизод с передачей денег, его пригласил лично Сечин, "уговорил приехать".

Бывший министр также выступил за максимальную открытость судебного процесса и попросил разрешить СМИ вести видеозапись заседания. Как отметил корреспондент РИА Новости, Улюкаев в суде держался бодро, шутил и отвечал на вопросы журналистов. В частности, он сообщил, что с момента задержания не общался с президентом России.

Суд отказался вернуть дело в прокуратуру отложил его рассмотрение до 1 сентября.