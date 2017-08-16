Улюкаев обвинил ФСБ и Сечина в провокации

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил в суде, что ФСБ и лично глава "Роснефти" Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — описал Улюкаев события, предшествующие эпизоду с передачей 2 миллионов долларов в офисе "Роснефти".

"ФСБ устроила в отношении меня провокацию взятки на основании ложных показаний (главы "Роснефти" Игоря) Сечина и (бывшего вице-президента и руководителя службы безопасности компании Олега) Феоктистова", — сказал Улюкаев в суде.

В марте "Новая газета" сообщала со ссылкой на два источника, что до прихода в "Роснефть" Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось многими громкими делами, в том числе в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и экс-руководителя антикоррупционного главка МВД России генерала Дениса Сугробова. Также газета назвала Феоктистова "организовавшим арест Улюкаева".

Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

По версии СК, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".