Захвативший заложников в московском банке бизнесмен частично признал вину

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бизнесмен Арам Петросян частично признал вину по делу о захвате летом 2016 года заложников в московском отделении "Ситибанка", передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Петросян обвиняется в терроризме и захвате заложников. Заключение психолого-психиатрической экспертизы свидетельствует о вменяемости Петросяна. В ходе следствия бизнесмен признавал вину в захвате заложников, но не в угрозе теракта.

"Я не согласен с предъявленными обвинениями, я не террорист. Заложников да, захватил", — сказал Петросян после того, как прокурор огласил обвинительное заключение по делу.

Кроме того, в среду обвиняемый прочитал обращение суду, в котором попросил пригласить в процесс в качестве общественного защитника президента России Владимира Путина.

"Прошу вас как мужчина — мужчину, как офицер — офицера быть моим общественным защитником", — говорится в обращении.

Судья объяснил Петросяну, что приглашение общественных адвокатов не входит в компетенцию суда, но если глава государства явится на процесс, то суд его допустит к слушаниям.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Петросян заявил на допросе, что так он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.