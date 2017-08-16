Прокурор: Улюкаев угрожал Сечину отрицательными отзывами по сделкам

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев угрожал главе "Роснефти" Игорю Сечину отрицательными отзывами на сделки компании в случае отказа заплатить взятку в 2 миллиона долларов, говорится в обвинительном заключении по делу бывшего чиновника.

"Пятнадцатого октября 2016 года, находясь в служебной командировке на саммите стран БРИКС, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в сумме 2 миллиона долларов в качестве благодарности за дачу им положительного заключения на осуществление сделки по приобретению акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать законным действиям "Роснефти" путем дачи отрицательных заключений по иным сделкам компании", — огласил заключение прокурор в Замоскворецком суде Москвы.

В материалах сказано, что Сечин "реально воспринимал угрозу Улюкаева, являвшегося членом правительства РФ, и будучи поставленным последним в условия, при которых он вынужден передать взятку с целью предотвращения вредных последствий в интересах компании, согласился на незаконные требования Улюкаева".

Согласно обвинительному заключению, изначально Улюкаев предлагал исключить "Роснефть" из возможных участников приватизации "Башнефти".

В материалах дела поясняется, что из правительства России в Минэкономразвития поступило поручение о подготовке предложений, связанных с обращением "Роснефти" об участии в приватизации "Башнефти", однако Улюкаев 10 августа 2016 подписал и направил в кабмин доклад, в котором предложил исключить подконтрольные государству компании, в том числе "Роснефть", из возможных участников. Однако позднее министр направил доклад о целесообразности одобрения данной сделки, добавляется в материалах.

Прокурор пояснил, что вернувшись из служебной командировки, Сечин обратился в ФСБ России в целях пресечения преступных действий Улюкаева. Сотрудники ФСБ привлекли его к участию в оперативно-разыскных мероприятиях, добавил прокурор.

По его данным, глава "Роснефти" пригласил министра в офис компании, где лично передал ему взятку в 2 миллиона долларов, после чего Улюкаева задержали.

Подсудимый отрицает вину, заявляя, что уголовное дело против него — провокация Сечина. Он также заявляет, что кроме утверждений потерпевшего у стороны обвинения нет других доказательств по делу.