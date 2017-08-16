Семья погибшего в Балашихе мальчика отказалась от эксгумации

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Семья шестилетнего ребенка, погибшего в резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, отказалась от эксгумации его тела, сообщил РИА Новости в среду адвокат потерпевших Виктор Данильченко.

"Мы решили отказаться от проведения процедуры эксгумации тела, поскольку после долгих совещаний пришли к выводу, что каких-либо достоверных данных она не даст, а при этом семья будет подвергнута серьезному психологическому испытанию", — сказал защитник.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего ребенка. По данным следствия, в момент аварии женщина не только превысила скорость, но и разговаривала по телефону.

Алисову обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Если вина женщины будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения". По мнению родителей, спирт могли закачать в печень уже мертвого ребенка.

После публикации этой информации в прессе Следственный комитет возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту аварии параллельно расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается СК).