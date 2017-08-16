Взятку Улюкаеву передал лично Сечин, заявил прокурор

10:5516.08.2017
(обновлено: 10:58 16.08.2017)
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Взятку в 2 миллиона долларов экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев получил лично от главы "Роснефти" Игоря Сечина, заявил прокурор в среду в суде.
"Четырнадцатого ноября 2016 года между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний подтвердил свои ранее высказанные намерения получить взятку, согласился в указанный день примерно в 17 часов приехать в офис "Роснефти". В период с 17 часов до 17.25, находясь на территории офиса "Роснефти" на Софийской набережной, Улюкаев лично получил от Сечина, действующего в рамках оперативно-розыскных мероприятий, взятку в 2 миллиона долларов", — говорится в обвинительном заключении.
Сам Улюкаев вину не признает и расценивает произошедшее как провокацию.