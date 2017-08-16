На севере Иркутской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

ИРКУТСК, 16 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Киренском районе, где огнем охвачено более полутора тысяч гектаров территории, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На землях лесного фонда в локализованном состоянии на утро 16 августа оставалось семь пожаров на площади более тысячи гектаров. Также локализовано одно возгорание площадью 500 гектаров на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Ольхонском районе.
В зоне постоянного космического наблюдения, по данным пресс-службы, находится 50 пожаров. Их площадь около 200 тысяч гектаров. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям в связи с экономической нецелесообразностью.
Для тушения лесных пожаров 15 августа было задействовано 386 человек, в том числе 145 пожарных-десантников, а также 61 единица наземной техники.
В среду чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в пяти районах области.