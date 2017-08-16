Улюкаев выступил за максимальную открытость своего судебного процесса

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступает за максимальную открытость процесса по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов и просит разрешить СМИ вести видеозапись заседания, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается дело по существу.
Ходатайство о видеосъемке процесса заявили более 10 телекомпаний.
Улюкаев держится бодро, шутит и отвечает на вопросы журналистов, которых собралось в зале несколько десятков.
Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".