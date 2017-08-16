Улюкаев заявил, что не общался с Путиным после задержания

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что не общался с президентом России после своего задержания по делу о получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из Замоскворецкого суда Москвы.
Улюкаев не признает вину, ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.
По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".
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