В Минтрансе назвали причины резонансных ДТП с международными автобусами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Причинами резонансных ДТП с международными автобусами является ухудшение дисциплины водителей и ответственных за организацию безопасности дорожного движения на предприятиях, заявил в интервью газете "Известия" заместитель министра транспорта Николай Асаул.

"На водителях экономят, вынуждая их перерабатывать. В ряде случаев причиной была ошибка водителя, иногда это следствие организации работы на предприятии: должно быть два водителя, а работает один. Это одна из самых распространенных причин несоблюдения ПДД, скоростного режима, правил обгона, дистанции", — сказал он.

По словам замминистра, за первое полугодие 2017 года произошло более двух тысяч аварий с участием лицензируемого транспорта, в результате которых более 100 человек погибли и более трех тысяч получили травмы.

Ространснадзор с января по июнь 2017 года провел более 300 проверок после ДТП, совершенных по вине водителей лицензируемого пассажирского автотранспорта. По результатам проверок выдано 185 предписаний; к административной ответственности привлечены 11 юридических и более 20 должностных лиц, а также 20 индивидуальных предпринимателей.

По словам Асаула, на рассмотрении в судах находятся материалы о приостановке четырех лицензий, привлечении к административной ответственности 24 юридических и 35 должностных лиц, а также 53 индивидуальных предпринимателей. Сумма наложенных штрафов составила около семи миллионов рублей.