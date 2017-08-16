На западе Москвы в коллекторе нашли тела двух мужчин

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Тела двух мужчин с колото-резаными ранениями обнаружены в вентиляционной шахте коллектора на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, сообщение в полицию об этом поступило во вторник ночью.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу в лесополосе в 100 метрах от проезжей части в вентиляционной шахте коллектора с колото-резаными ранениями обнаружены два трупа неизвестных мужчин на вид 40-45 лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, давность их смерти составила около суток.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения двух тел, не уточнив других подробностей.