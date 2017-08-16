На Камчатке сразу два вулкана выбросили столбы пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг — РИА Новости. Сразу два вулкана на Камчатке — Ключевской и Шивелуч — выбросили в среду утром по местному времени столбы пепла, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Утром 16 августа на вулкане Ключевской зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила 6 тысяч метров над уровнем моря. На вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3,5 тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Пепловый шлейф от Ключевского распространился на 100 километров в северо-западном направлении от исполина, от Шивелуча — на 55 километров также в северо-западном направлении от вулкана.

Обоим вулканам установлен "оранжевый" код авиационной опасности.

В краевом главке МЧС добавили, что в случае, если ветер поменяет свое направление на восточное или северо-восточное, то возможно выпадение пепла от вулкана Ключевской в селах Майское и Козыревск Усть-Камчатского района.

Вулкан Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, его высота — 3 283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.

Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота — 4750 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.