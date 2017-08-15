В Ленобласти задержали двух полицейских по подозрению в получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники СК задержали двух полицейских, подозреваемых в получении взятки, во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

"Двое сотрудников полиции в деревне Васкелово получили от гражданина, участвовавшего в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент", взятку в виде денег в сумме 50 тысяч рублей, за непринятие мер в связи с выявленными нарушениями при строительстве индивидуального жилого дома", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки, группой лиц, с вымогательством), максимальная санкция которой — 12 лет лишения свободы.