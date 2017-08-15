В Крыму арестовали предполагаемого украинского диверсанта Лимешко

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму, сообщает пресс-служба суда во вторник.

"Удовлетворено ходатайство следователя … об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Лимешко Геннадия Геннадьевича сроком на 2 месяца, до 13 октября", — говорится в релизе.

Решение было принято еще в понедельник, а о задержании предполагаемого диверсанта ФСБ объявила сегодня.

По данным спецслужбы, задержанный — уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

В Крыму Лимешко, согласно информации ФСБ, должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес, вызвать горный обвал для перекрытия автотрассы, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства.

Власти Украины задержание Лимешко пока не комментировали.

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