В Крыму арестовали предполагаемого украинского диверсанта Лимешко

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу предполагаемого агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий в Крыму, сообщает пресс-служба суда во вторник.
Решение было принято еще в понедельник, а о задержании предполагаемого диверсанта ФСБ объявила сегодня.
По данным спецслужбы, задержанный — уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".
В Крыму Лимешко, согласно информации ФСБ, должен был повредить линии электропередач Судак — Новый Свет, поджечь лес, вызвать горный обвал для перекрытия автотрассы, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства.
Власти Украины задержание Лимешко пока не комментировали.
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