Глава метро Петербурга может потребовать компенсацию за преследование

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин после прекращения уголовного преследования в рамках дела о злоупотреблениях может потребовать выплаты компенсации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь метро Юлия Шавель.

По версии следствия, в 2012 году Гарюгин и иные лица использовали свои полномочия вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц при заключении инвестиционного договора о строительстве коммерческого объекта ─ комплекса наземного вестибюля станции метрополитена "Адмиралтейская". В результате бюджету города Санкт-Петербурга был причинен ущерб в сумме не менее 466 миллионов рублей, а также нанесен существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Пресс-секретарь петербургского метрополитена сообщила, что уголовное дело в отношении Гарюгина "на днях было прекращено за отсутствием состава преступления".

"Он пока еще не решил, но думает на эту тему", — заявила Шавель, отвечая на вопрос о возможном иске о возмещении вреда, причиненного уголовным преследованием.

Ранее СК РФ сообщал, что следствием были арестованы принадлежащие подозреваемому Гарюгину денежные средства в сумме более 31 миллиона рублей, крупные суммы в иностранной валюте, а также три земельных участка в Ленинградской области, жилой дом, автомобиль Toyota Land Cruiser и три сберегательных сертификата общей стоимостью 2,4 миллиона рублей. Гарюгин является начальником петербургского метрополитена с 1990 года.