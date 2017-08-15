Глава метро Петербурга может потребовать компенсацию за преследование

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг — РИА Новости. Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин после прекращения уголовного преследования в рамках дела о злоупотреблениях может потребовать выплаты компенсации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь метро Юлия Шавель.
Пресс-секретарь петербургского метрополитена сообщила, что уголовное дело в отношении Гарюгина "на днях было прекращено за отсутствием состава преступления".
Ранее СК РФ сообщал, что следствием были арестованы принадлежащие подозреваемому Гарюгину денежные средства в сумме более 31 миллиона рублей, крупные суммы в иностранной валюте, а также три земельных участка в Ленинградской области, жилой дом, автомобиль Toyota Land Cruiser и три сберегательных сертификата общей стоимостью 2,4 миллиона рублей. Гарюгин является начальником петербургского метрополитена с 1990 года.