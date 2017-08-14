НАК опубликовал видео из дома, где уничтожили главаря "хунзахской банды"

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал оперативное видео из дома в Дагестане, где был нейтрализован главарь "хунзахской банды".

На кадрах оперативной съемки показан дом, в котором находился бандит, стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатка и компоненты для изготовления взрывных устройств.

По данным НАК, 13 августа стало известно, что в одном из частных домов в селе Орота Хунзахского района Дагестана находится вооруженный бандит, причастный к преступлениям террористической направленности. Руководитель оперативного штаба НАК, начальник республиканского управления ФСБ России с 18.30 ввел правовой режим контртеррористической операции. Спецназ ФСБ России блокировал частный дом, в котором укрылся бандит. Прилегающая к дому территория была оцеплена, жители близлежащих домов эвакуированы.

Сообщается, что в ходе переговоров с преступником удалось вывести из дома женщину, однако на законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате его нейтрализовали. По данным НАК, убитый опознан как Хаджимурад Гаджиев, находившийся в федеральном розыске с 2014 года. Он был главарем "хунзахской банды", на счету которой несколько тяжких преступлений, в том числе убийство имама мечети в селе Гоцатль в 2014 году, вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.