Защита обжаловала приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова, который получил 3,5 года колонии по обвинению в экстремизме, обжалован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от обвиняемого Юрия Мухина. Таким образом, он не вступил в законную силу", — сказала пресс-секретарь.
Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет покидать место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов. Парфенов и Барабаш осуждены к четырем годам колонии общего режима каждый, им тоже назначили ограничение свободы на один год. Мухин, для которого прокуратура просила наибольший срок заключения — 4,5 года — получил условный срок. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.