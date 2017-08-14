Защита обжаловала приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова, который получил 3,5 года колонии по обвинению в экстремизме, обжалован, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Тверской суд Москвы 10 августа приговорил к 3,5 годам колонии общего режима журналиста РБК Александра Соколова. На скамье подсудимых также находились бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. По мнению следствия, они участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией "Армия воли народа", и имели целью расшатывать политическую обстановку в стране.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от обвиняемого Юрия Мухина. Таким образом, он не вступил в законную силу", — сказала пресс-секретарь.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

В срок наказания Соколову засчитали чуть больше двух лет, которые он провел в СИЗО. Согласно приговору, ему ограничили свободу на один год — после освобождения из колонии он не сможет покидать место жительства или регистрации без уведомления правоохранительных органов. Парфенов и Барабаш осуждены к четырем годам колонии общего режима каждый, им тоже назначили ограничение свободы на один год. Мухин, для которого прокуратура просила наибольший срок заключения — 4,5 года — получил условный срок. Суд приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с аналогичным по времени испытательным сроком.