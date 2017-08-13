В дагестанском селе силовики ищут главаря "хунзахской" бандгруппы

МАХАЧКАЛА, 13 авг — РИА Новости. Силовики ведут поиски главаря так называемой хунзахской бандгруппы Хаджимурада Гаджиева в дагестанском селе, где в воскресенье был введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

"В ходе оперативно-поисковых мероприятий стало известно, что в одном из домовладений укрывается лидер диверсионно-террористической группы Хаджимурад Гаджиев", — сказал собеседник агентства.

По его словам, поиски Гаджиева, который находится в федеральном розыске, продолжаются в этом селе несколько месяцев.