Суд подтвердил обязанность Навального удалить фрагменты фильма о Медведеве

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу подтвердил обязанность Алексея Навального удалить с его сайта фрагменты видео о Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов, предает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил оставить решение Люблинского суда по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства без изменения, а апелляционную жалобу Навального — без удовлетворения", — огласил решение судья.
Суд первой инстанции обязал Навального опровергнуть распространенные им сведения о миллиардере и удалить с его сайта часть ролика с антикоррупционным расследованием. Навальный заявил, что не собирается удалять ролик.
Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.
"Соцгоспроект" также обратился в Люблинский суд за защитой деловой репутации, процесс начнется 4 сентября.