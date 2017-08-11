Суд подтвердил обязанность Навального удалить фрагменты фильма о Медведеве

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу подтвердил обязанность Алексея Навального удалить с его сайта фрагменты видео о Дмитрии Медведеве, в которых упоминается бизнесмен Алишер Усманов, предает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена. Среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному российскому премьеру.

"Суд постановил оставить решение Люблинского суда по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства без изменения, а апелляционную жалобу Навального — без удовлетворения", — огласил решение судья.

Суд первой инстанции обязал Навального опровергнуть распространенные им сведения о миллиардере и удалить с его сайта часть ролика с антикоррупционным расследованием. Навальный заявил, что не собирается удалять ролик.

Ранее Усманов рассказал газете " Ведомости ", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.

"Соцгоспроект" также обратился в Люблинский суд за защитой деловой репутации, процесс начнется 4 сентября.