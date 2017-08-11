СК возбудил дело после пожара на швейной фабрике в Смоленске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту нарушения правил безопасности после пожара на швейной фабрике в Смоленске, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.
По данным следствия, очаг возгорания мог располагаться на втором этаже в одном из цехов. В ближайшее время следователи допросят руководство и работников фабрики, будет произведена выемка документов.
Следствие рассматривает все возможные версии причин пожара, в том числе нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, поджог и другие.