СК возбудил дело после пожара на швейной фабрике в Смоленске

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту нарушения правил безопасности после пожара на швейной фабрике в Смоленске, сообщается на сайте СК РФ.

Информация о возгорании на швейной фабрике "Шарм", расположенной в Чуриловском тупике в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. Пожар был локализован в 17.50 мск. К этому времени площадь его составила 1,5 тысячи квадратных метров. В 00.42 пятницы была объявлена полная ликвидация пожара. По данным управления СК РФ области, на фабрике погибла кладовщица 1983 года рождения.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

По данным следствия, очаг возгорания мог располагаться на втором этаже в одном из цехов. В ближайшее время следователи допросят руководство и работников фабрики, будет произведена выемка документов.

Следствие рассматривает все возможные версии причин пожара, в том числе нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ, неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования, поджог и другие.