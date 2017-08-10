В Смоленске горит швейная фабрика

ВОРОНЕЖ, 10 авг — РИА Новости. Один человек погиб в результате пожара на швейной фабрике в Смоленске, где огнем охвачено тысяча квадратных метров, сообщил в четверг РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании швейной фабрики, расположенной на Чуриловском в Смоленске, поступила в управление МЧС в 13.58 мск в четверг. На место происшествия выехали подразделения спасателей — 20 человек.

"По данным на 16.00, площадь возгорания — одна тысяча квадратных метров, погиб один человек — работник предприятия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на предприятии была эвакуация людей. Информация о количестве эвакуированных уточняется.