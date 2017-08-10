В Петербурге задержали полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге полицейского, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) в отношении полицейского взвода (моторизированного) №2 отдельной роты ППСМ УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый продал мужчине, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии "проверочная закупка", около 2 граммов наркотиков.

"Сотрудник был изобличен и задержан. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — отмечается в сообщении.