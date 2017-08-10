В Чите на месте взрыва на базе приема металлолома нашли еще один снаряд

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Саперы обнаружили второй боеприпас на территории базы приема металла в Чите, где в четверг утром в результате взрыва погибли два человека, сообщили РИА Новости в правительстве Забайкалья.

Ранее в СК сообщили, что утром в пункте приема металлолома в промзоне в Железнодорожном районе Читы произошел взрыв , в результате которого погибли два человека, еще один был госпитализирован. По данным источника в правоохранительных органах, взорвался снаряд.

Как сообщили власти региона, утром на базе приема металла по улице Олимпийская Железнодорожного района произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате которого погибли два работника базы, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

"Как сообщил руководитель ведомства (департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности региона – ред.) Федор Кургузкин, в ходе осмотра территории саперами Росгвардии был обнаружен еще один объект большой мощности", — сообщили в пресс-службе губернатора края.

"В настоящее время персонал базы и близлежащих предприятий эвакуирован, движение по улице Олимпийская перекрыто. Проводится подготовка к вывозу и уничтожению найденного боеприпаса. Проводится оповещение жителей близлежащих домов о мерах безопасности", — цитирует пресс-служба Кургузкина.

По данным МВД, на месте работают около 30 сотрудников полиции. Оцеплено место происшествия, организованы объездные пути в обход улицы Олимпийская.