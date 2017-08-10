На базе приема металлолома в Чите произошел взрыв

КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Два человека погибли и один получил ранения при взрыве неустановленного предмета на пункте приема металлолома в Чите, сообщил РИА Новости в четверг утром официальный представитель забайкальского следственного управления Егор Марков.

По его данным, инцидент произошел около 1,5 часов назад в Желенодорожном районе города. Жилые дома расположены в радиусе километра от места происшествия, угрозы для жителей нет, добавил представитель следствия.

"По предварительным данным, сдетонировал неустановленный предмет, погибли два человека, еще один госпитализирован. Предположительно, это рабочие с базы. Насколько я могу предположить, это пункт приема лома. На месте работают следователи, полиция и другие службы. Все выясняется", — сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты-взрывники обследуют территорию, чтобы установить, насколько безопасна работа следователей и специалистов других подразделений, работающих на территории.

В МВД региона сообщили, что инцидент произошел на пункте приема металла по Олимпийской улице.

Устанавливаются личности погибших и обстоятельства произошедшего.