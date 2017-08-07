Суд отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова к Навальному и ФБК

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Люблинский суд Москвы отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова о взыскании 500 тысяч рублей с оппозиционера Алексея Навального и возглавляемого им "Фонда борьбы с коррупцией", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Наталья Максимовских.

Сам Навальный на разбирательство не явился.

Михайлов просил признать порочащими его честь и достоинство сведения, распространенные в материале о генеральном прокуроре Юрии Чайке, разместить опровержение ряда утверждений и взыскать в его пользу по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Навального и ФБК.

Бизнесмен также требовал от ответчиков возместить его судебные расходы — чуть более 20 тысяч рублей. Михайлов, следует из его иска, является главой благотворительного фонда и занимается реставрацией храмов. Также предпринимателю были вручены именные часы президента России, сообщила в суде юрист истца.

Навальный в материалах на своем сайте, в частности, утверждал, что Михайлов является криминальным авторитетом, главой "Солнцевской ОПГ" по прозвищу "Михась". Бизнесмен требовал признать публикацию порочащей и опровергнуть ее.

Представитель ФБК отмечал, что существует множество людей с фамилией Михайлов, и истец не доказал, что речь в публикации идет именно о нем. "Сейчас модно подавать иски к Навальному, и любой человек с такими данными мог подать иск", — сказал представитель ФБК.

Представитель истца отметила, что иск подает "именно тот человек, который выигрывает аналогичные иски в других судах". "Михась — это его (истца) детское прозвище, теперь оно перетекло в прессу. Поэтому он идентифицирует эти публикации с собой", — сказала представитель Михайлова.