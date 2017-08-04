В Петербург доставили тела погибших в Абхазии российских туристок

Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии (41)

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское

На месте взрыва боеприпасов склада Минобороны Абхазии в селе Приморское

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Борт с телами погибших из-за взрыва боеприпасов в Абхазии российских туристок, отправленный из Адлера в Санкт-Петербург, прибыл в Пулково, сообщил РИА Новости представитель петербургского ГУМЧС.

Взрыв прогремел в среду на складе боеприпасов Минобороны Абхазии в селе Приморское. По данным минздрава республики, пострадали 64 человека. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, были ранены 27 граждан РФ. Погибли две жительницы Петербурга — Елена Полякова, 1970 года рождения, и Елена Тимофеева, 1962 года рождения.

"Борт с телами прибыл в 23.10", — сказал собеседник агентства.

Ранее правительство Абхазии приняло решение выплатить семьям российских туристок компенсации в 500 тысяч рублей.