Прокуратура поддержала просьбу ФСИН продлить Навальному испытательный срок

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Прокуратура поддержала представление ФСИН о продлении блогеру Алексею Навальному испытательного срока на один год за допущенные им правонарушения, передает корреспондент РИА Новости из зала Симоновского суда Москвы.

"Поддерживаю представление ФСИН и прошу его удовлетворить", — сказал прокурор.

ФСИН при обращении в суд напомнила, что 12 июня Навальный совершил правонарушение, за которое ему был назначен административный арест на 25 суток. В связи с этим уголовно-исполнительная инспекция ведомства вынесла Навальному предупреждение о возможности отмены условного осуждения.

Ранее уголовно-исполнительная инспекция Москвы в целях предупреждения повторных правонарушений со стороны Навального обратилась в суд с требованием продлить ему испытательный срок на один год.

Навальный, уже будучи осужденным, неоднократно привлекался к административной ответственности по КоАП РФ, в частности, за призывы к несанкционированной акции и неповиновение полицейским. Последний административный арест Навальный отбывал за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. В четверг суд очередной раз оштрафовал Навального — на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия.

Нормы Уголовно-исполнительного кодекса предписывают ФСИН принимать меры, если осужденные в течение испытательного срока совершают правонарушения, вплоть до представления о замене условного наказания реальным.