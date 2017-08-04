В Петербурге оштрафовали клинику, где скончался балетмейстер Мариинки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал стоматологию "Клиника доктора Лившиц", где 2 июня скончался балетмейстер-репетитор Мариинского театра Сергей Вихарев, сообщает в пятницу пресс-служба территориального органа Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор начал внеплановую проверку клиники. Как следует из материалов на сайте Арбитражного суда, во вторник были рассмотрены два заявления о привлечении клиники к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований) и одно заявление по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии).

"Общая сумма назначенных судебным органом административных штрафов составила 140 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Всего по итогам проверки Росздравнадзора в отношении ООО "Клиника доктора Лившиц" было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях, сообщает ведомство. По двум административным делам были наложены штрафы на 60 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей.

Ведомство сообщает, что ООО "Клиника доктора Лившиц" не имеет лицензии на осуществление работ и услуг по анестезиологии и реаниматологии. В этой связи клиника пользовалась услугами приглашенного анестезиолога из ООО "Центр интегративной медицины — ИнАлМед", в отношении которого ведомство также провело внеплановую проверку.

Сотрудники Росздравнадзора установили, что помещения клиники, где скончался балетмейстер, не отвечают требованиям к осуществлению услуг по анестезиологии и реаниматологии, а также не имеют соответствующего оснащения. В свою очередь ООО "Центр интегративной медицины — ИнАлМед" не имеет права оказывать услуги по анестезиологии и реаниматологии на выезде, добавляет ведомство.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что управление СК по Петербургу в отношении сотрудников двух предприятий возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).