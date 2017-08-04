Фонд "Соцгоспроект" подал в суд на Навального

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Фонд поддержки социально значимых государственных проектов подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и его "Фонду по борьбе с коррупцией", рассказали РИА Новости в Люблинском суде Москвы.

Причиной иска стало утверждение Навального, что бизнесмен Алишер Усманов подарил "Соцгоспроекту" усадьбу стоимостью пять миллиардов рублей в качестве "взятки премьер-министру Дмитрию Медведеву".

В фонде отметили, что эти утверждения негативно влияет на его репутацию, а ответчики намеренно создают впечатление, будто "Соцгоспроект" причастен к преступной схеме.

Также истец потребовал опровергнуть распространенную Навальным информацию, что фонд не занимается благотворительностью.

"Целью фонда является поддержка и развитие социально ориентированных проектов, защита граждан и общественных институтов, содействие в реализации управленческих, социальных, культурных, образовательных и иных общественно полезных функций", — подчеркнули в "Соцгоспроекте".

При этом фонд не предъявил материальных претензий к Навальному и ФБК.

Решение о принятии или об отказе рассмотрения иска судом пока не принято.

Ранее суд обязал Навального опровергнуть распространенные им сведения об Усманове и удалить с сайта часть ролика с антикоррупционным расследованием. Навальный заявил, что обжалует решение, а видеоролик удалять не собирается.

Поводом для иска Усманова стало заявление оппозиционера о коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

Как заявил Усманов, договор о передаче земли "Соцгоспроекту" — часть сделки по другому участку. По словам бизнесмена, он купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить. Тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.