В Ижевске пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Ижевске во время национального удмуртского праздника "Выль" началась давка в очереди за бесплатной кашей, сообщает портал Izhlife.ru.
На видеозаписи видно, как пожилые люди кричат, отбирают друг у друга тарелки и толкаются. Слышно, как кто-то из присутствующих пытается образумить толпу: "Люди, вас снимают, какие вы дикие!" Собравшиеся никак не отреагировали.
Ранее сообщалось, что ажиотаж вызвала акция по уценке сахара в одном из супермаркетов Омска — покупатели устроили давку и чуть не подрались из-за скидки 15 рублей за пять килограммов продукта.