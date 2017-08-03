В Ижевске пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Ижевске во время национального удмуртского праздника "Выль" началась давка в очереди за бесплатной кашей, сообщает портал Izhlife.ru.

Когда началась раздача каши, гости праздника, преимущественно пенсионеры, столпились в огромную очередь. Некоторые из тех, кто ожидал кашу, начали расталкивать людей, стоящих впереди.

На видеозаписи видно, как пожилые люди кричат, отбирают друг у друга тарелки и толкаются. Слышно, как кто-то из присутствующих пытается образумить толпу: "Люди, вас снимают, какие вы дикие!" Собравшиеся никак не отреагировали.

Ранее сообщалось, что ажиотаж вызвала акция по уценке сахара в одном из супермаркетов Омска — покупатели устроили давку и чуть не подрались из-за скидки 15 рублей за пять килограммов продукта.