Опубликовано видео перестрелки с "бандой ГТА" в Мособлсуде

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео перестрелки правоохранителей с членами "банды ГТА" в здании Мособлсуда.

На кадрах видно, как несколько человек стоят возле дверей в зале суда, куда через некоторое время пытаются ворваться преступники. После этого между членами "банды ГТА" и сотрудниками полиции начинается перестрелка.

Инцидент произошел первого августа. Пятеро подсудимых напали на конвоиров и отобрали их табельное оружие. Однако правоохранителям удалось пресечь попытку побега, ликвидировав трех преступников, еще двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии. В результате перестрелки также ранения получили боец ОМОНа и двое полицейских.

В последующем в Росгвардии отметили, что охранники допустили грубейшие ошибки при конвоировании.

"Банда ГТА" орудовала на дорогах в Подмосковье в 2012-2014 годах. При помощи самодельных шипов злоумышленники останавливали водителей, пробивая шины транспортного средства, а затем убивали своих жертв и забирали их имущество. Следствие предполагает, что преступники совершили 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Всего в банду, по версии следствия, входили не менее 15 выходцев из Средней Азии.