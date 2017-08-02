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Происшествия

Золотов: конвой членов "банды ГТА" проводился с грубейшими нарушениями

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19:2402.08.2017
(обновлено: 19:38 02.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСитуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. Архивное фотоСитуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил на брифинге в среду, что при конвоировании арестованных по делу "банды ГТА в Мособлсуде были допущены грубейшие нарушения. По его словам, правила были нарушены "от А до Я", виновные понесут ответственность.

Кадры из здания Московского областного суда, где произошла перестрелка
© РИА Новости
Опубликовано видео с места перестрелки в здании Мособлсуда

Во вторник в Мособлсуде фигуранты дела "банды ГТА" напали на конвойного, освободились и завладели оружием. Второй конвойный успел вызвать сотрудников Росгвардии, между ними и подсудимыми завязалась перестрелка. В МВД пояснили, что трое арестованных были ликвидированы, двое — ранены, сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение, двое сотрудников полиции получили травмы.

"Бандой ГТА" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершили на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. В частности, по информации ведомства, на подмосковных автомагистралях "банда ГТА" совершила ряд нападений на водителей. Преступники ночью при помощи самодельных шипов пробивали колеса машин, вынуждая водителей останавливаться. После этого злоумышленники убивали своих жертв и забирали их имущество.

Хронология событий

Как рассказали в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии, утром 1 августа шесть сотрудников сергиево-посадского ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области обеспечивали силовое сопровождение по доставке подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в Московский областной суд. Около 14.00 наряд ОМОН получил информацию о групповом нападении подсудимых на конвоиров в лифте суда.

Ситуация у Московского областного суда, в котром произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Конвоир рассказала о нападении фигурантов дела "банды ГТА"

"Осознавая общественную опасность, которую могут представлять вооруженные преступники для гражданских лиц, старший наряда ОМОН принял решение об их задержании. Он разделил подразделение на две группы, которые перекрыли второй и третий этажи. При этом основная группа сосредоточилась на втором этаже как более вероятном для побега", — рассказал собеседник агентства.

Однако вооруженные преступники выскочили из лифта на третьем этаже, рассказали в департаменте. Там расположилась вторая группа в составе двух сотрудников ОМОН и полицейских для подстраховки. Как только преступники выскочили из лифта, один сотрудник Росгвардии сразу же получил огнестрельное ранение в плечо. Другой, укрывшись за колонной, открыл огонь и нейтрализовал нескольких злоумышленников. С другой стороны сотрудники полиции также открыли огонь по нападавшим.

На брифинге генерал армии Виктор Золотов опроверг слухи о том, что боец Росгвардии был ранен шальной пулей. По его словам, преступники бегло вели огонь практически во все стороны.

В свою очередь руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова также изложила хронологию событий ЧП. Согласно данным МВД, во время перерыва судебного заседания по делу "банды ГТА" пятеро из девяти подсудимых в сопровождении сотрудников отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых зашли в спецлифт и стали спускаться в конвойное помещение. Она отметила, что между вторым и третьим этажами подсудимые, раскачивая лифт, остановили его и напали на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников.

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда, где произошла перестрелка. 1 августа 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стрельба в суде: члены "банды ГТА" напали на конвой, трое бандитов убиты

"Дежурными электромеханиками лифт был поднят на третий этаж. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по старшему сержанту полиции Денису Ланских и двум сотрудникам Росгвардии, один из которых был ранен. Ответным огнем один из нападавших был ранен, и бандиты предприняли попытку прорваться через смежный коридор", — рассказала Петрова.

Однако, по ее словам, прорваться преступникам не удалось: прапорщик полиции Николай Макаренко и старший сержант Денис Коропчан применили оружие и ликвидировали троих преступников.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова, силовики, которые отразили нападение членов "банды ГТА" в суде во вторник, обеспечивали безопасность на другом процессе по делу обвиняемого в бандитизме и убийствах экс-главы администрации города Миасс (Челябинская область) Виктора Ардабьевского. По словам пресс-секретаря, дело "банды GTA" рассматривалось этажом выше. Когда слушания завершились и в процессе объявили перерыв до 8 августа, двое конвоиров, в том числе одна женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти подсудимых в конвойное помещение, которое находится в подвале здания.

Подробности совместной операции

Остановить арестантов по делу "банды ГТА" при ЧП в Мособлсуде без их ликвидации было невозможно, заявил в среду на брифинге директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов.

Стритрейсеры на ночных рейдах по поиску банды ГТА. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Без летального исхода не обошлось бы. Когда у людей оружие в руках, представьте, там же еще люди находились, а они открывают стрельбу. Как их остановить? Сказать: пожалуйста, прекратите? Я хочу сказать и прессе и обывателям… когда можем — мы делаем все, чтобы людей не уничтожать. Но когда такой возможности нет, когда жизни других людей угрожает опасность — естественно, мы применяем оружие", — сказал он.

Также он рассказал, что конвоиры, сопровождавшие членов "банды ГТА" были избиты в лифте до потери сознания. Они душили и били в грудь мужчину и сломали нос женщине, избивая ее.

Золотов высоко оценил действия своих сотрудников. Он заявил, что благодаря решительным действиям бойцов Росгвардии и правильному распределению сил удалось нейтрализовать нападавших. Вместе с тем, директор Росгвардии опроверг слухи, согласно которым всю работу по нейтрализации преступников выполнили сотрудники Росгвардии, а сотрудники МВД якобы не приложили усилий. Золотов подчеркнул, что силовые структуры решают поставленные задачи совместно, а ликвидация подозреваемых стала возможной только благодаря совместным усилиям конвоиров МВД и бойцов Росгвардии.

Недостаточное конвоирование

Ответственного за конвоирование могут наказать в связи с возможным нарушением регламента после нападения в Мособлсуде членов "банды ГТА" на полицейских, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах. По его словам, "исходя из числа арестантов, а судя по данным СМИ, их было пятеро, конвоировать их должны были не менее 10 полицейских, по два на каждого". Кроме того, как сообщил на брифинге директор Росгвардии Виктор Золотов, конвоиры пользовались лифтом, в то время как они должны были вести арестантов по лестнице. Золотов заявил, что как сами конвоиры, так и их руководители понесут ответственность за допущенные нарушения.

Сотрудник полиции у здания Московского областного суда, в котором произошла перестрелка. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В свою очередь адвокат одного из подсудимых по делу "банды GTA" сообщил РИА Новости, что членов банды всегда конвоировали два-три человека, усиленной охраны никогда не было.

Боец ОМОН идет на поправку, бандиты в реанимации

Боец ОМОН Росгвардии, ранений при попытке побега арестантов из Мособлсуда, находится в удовлетворительном состоянии, сообщил журналистам майор медицинской службы Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии Дмитрий Голобурдин. По его словам, пуля прошла на вылет, ранение было сквозным. После операции сотрудник Росгвардии переведен на консервативное лечение. Прогноз лечения благоприятный, заявил майор.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что один из членов "банды ГТА" скончался в больнице от полученных ранений, однако источник в медицинских службах Подмосковья опроверг РИА Новости эти данные, сообщив, что двое раненых в перестрелке арестантов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"На данный момент никто из них не умер", — сказал собеседник агентства.

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