В массовой драке строителей в Новой Москве пострадали шесть человек

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали в массовой драке между двумя бригадами строителей в новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что около 40 строителей-мигрантов из Узбекистана и Армении подрались на строительной площадке в Коммунарке в новой Москве. По его словам, участники драки использовали кувалды, лопаты и арматуру.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что произошел конфликт между двумя бригадами строительного объекта, в ходе которого его участники причинили друг другу травмы. В результате конфликта шесть граждан получили телесные повреждения и для оказания помощи госпитализированы в медицинское учреждение", — сказал собеседник агентства.

По его словам, конфликт начался из-за того, что кто-то из коллег начал выбрасывать мусор с кровли. Также в полиции сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.