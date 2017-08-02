Сорок мигрантов с кувалдами и лопатами подрались на стройплощадке в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Массовая потасовка с участием порядка 40 мигрантов-строителей произошла на стройплощадке жилого комплекса "Бунинские луга" в Коммунарке, участники драки били друг друга лопатами, молотками и кувалдами, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошёл во вторник днём.

"Полицейские прибыли на стройплощадку ЖК "Бунинские луга" в Коммунарку и установили, что между двумя строительными бригадами (около 40 человек) произошла потасовка. Участники конфликта — строители из Узбекистана и Армении", — сказал собеседник агентства.

По его словам, строители дрались кувалдами, лопатами, молотками, железной арматурой. О причинах конфликта, как и количестве пострадавших источник не сообщил.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.