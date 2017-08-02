Число пострадавших в ДТП с автобусом в Костроме выросло до 30

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении автобуса и трех легковых автомобилей в Костроме увеличилось до 30 человек, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области.
"В результате ДТП 7 человек, в том числе 1 ребенок, были госпитализированы. Позже в медицинские учреждения обратились еще 23 участника происшествия, которым оказана помощь и назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, сотрудники полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в отношении одного из участников ДТП.
Как отмечается, для расследования обстоятельств происшествия создана специальная следственная группа, контролировать ее работу будет руководство УМВД.