В Костроме столкнулись автобус и три легковых автомобиля

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Автобус и три легковых автомобиля столкнулись в Костроме, в результате ДТП 18 человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"Сегодня в 17.30 в Костроме около путепровода на выезде из поселка Черноречье столкнулись четыре транспортных средства: автобус ПАЗ, два Renault и автомобиль ВАЗ-2115. В результате ДТП один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии, еще 7 человек были доставлены в медучреждение для диагностики. Позже еще 10 костромичей обратились за медицинской помощью", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники полиции в настоящее время выясняют причину аварии.