В МЧС опровергли информацию о "водолазах-убийцах" в Каспийском море

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Информация о спасателях, которые топят людей в Каспийском море, чтобы получить вознаграждение за поиск тела, не соответствует действительности, сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

"МЧС Дагестана опровергает эту информацию как не соответствующую действительности и обращает внимание граждан на то, что сообщения такого характера не только сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и носят порочащий характер", — говорится на сайте ведомства.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в Каспийском море орудуют "водолазы-убийцы", которые якобы топят людей и требуют крупные суммы за обнаруженные тела. Авторы подобных сообщений просили пользователей переслать эту информацию всем своим контактам.

В МЧС добавили, что эти данные подрывают репутацию структуры, которая служит для спасения людей, попавших в беду.

"Дагестанские спасатели, ежедневно рискуя, стоят на страже жизни и здоровья граждан и гостей нашей республики", — сообщили в ведомстве.