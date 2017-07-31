В Волгограде начали проверку после расправы над женщиной

КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Полиция и медики в течение часа пытались найти семейную пару, получив сообщение, что мужчина расправился со своей гражданской женой; тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в лесопосадке рядом с ее мужем, который был еще жив, но скончался позднее в больнице, сообщает пресс-служба СУСК по Волгоградской области.

"Следователи организовали проверку по факту расправы над молодой женщиной и самоубийства ее гражданского супруга", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в субботу около 22 часов 39-летний мужчина позвонил своей бывшей жене и рассказал, что убил свою 26-летнюю сожительницу, при этом, уточняя место преступления, называл разные адреса. Следователи с бригадой "скорой", проверяя адреса, через час нашли семейную пару в автомобиле, припаркованном в лесополосе около садоводческого общества "Мирный".

Там же, как отмечает СУСК, правоохранители нашли предсмертную записку, написанную, вероятнее всего, мужчиной, в которой была просьба винить в произошедшем родственников и подругу погибшей, которые, по его словам, "разрушили семью".

Мужчина был доставлен в реанимацию, где его экстренно прооперировали, однако через несколько часов он скончался, не приходя в сознание.

По предварительным данным, погибшие нескольких лет проживали в гражданском браке. Из Волгограда они переехали в Краснодарский край, однако недавно женщина с их ребенком вернулась в Волгоград, следом за ними приехал и ее супруг.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, допрашивают родственников погибших, чтобы установить мотивы преступника, добавили в ведомстве.