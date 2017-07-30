В Петербурге машина сбила двух женщин, устроивших фотосессию на КАД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. Автомобиль сбил двух женщин, которые устроили фотосессию на фоне Финского залива и кораблей на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, сообщает Управление ГИБДД по городу и области.

Авария произошла в воскресенье в 17.25 мск. "На внутреннем кольце КАД (2 километра до съезда в Кронштадт) совершен наезд на двух пешеходов — женщин, вышедших на проезжую часть для фотосессии на фоне Финского залива и кораблей ВМФ. Состояние пострадавших тяжелое", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.