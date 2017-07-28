Питерского депутата Резника арестовали на 10 суток за сопротивление полиции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга назначил депутату городского Заксобрания Максиму Резнику за сопротивление сотрудникам полиции на несанкционированном митинге, сообщает в пятницу пресс-служба горсуда.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (сопротивление сотрудникам полиции — ред.) Максима Резника. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Дзержинский районный суд оштрафовал Резника на 10 тысяч рублей за нарушение закона о митингах. Кроме того, по данным пресс-службы горсуда, за сопротивление сотрудникам полиции Резнику назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.

По данным СМИ, за нарушения на митинге на Марсовом поле 12 июня в отношении Резника были составлены административные протоколы по статьям 19.3 КоАП (сопротивление сотрудникам полиции) и 20.2 (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания).

Власти Петербурга не согласовали сторонникам оппозиционера Алексея Навального акцию 12 июня в центре северной столицы, отказав по всем заявленным участкам, в том числе и по Марсовому полю. Отказ был аргументирован проведением культурно-массовых мероприятий, которым могли помешать протестные акции. Власти предложили перенести акцию в Удельный парк, однако сторонники Навального это предложение отклонили и решили провести акцию 12 июня на Марсовом поле в рамках согласованного официального фестиваля "Служу России", который проводился там же в это время.

После предупреждения по мегафону, что акция является незаконной и ее участники будут задержаны, согласно официальным данным МВД, полиция задержала 500 участников несанкционированной акции.